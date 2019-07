Do Dgabc.com.br



27/07/2019 | 09:01



Uma casa pegou fogo na Rua Direita, 10, na Vila Inglesa de Paranapiacaba, em Santo André, por volta das 5h30 deste sábado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros três viaturas foram enviadas ao local para combater as chamas.

Por volta das 8h, a Corporação informou que o fogo já havia sido controlado e o trabalho estava em fase de rescaldo. De acordo com eles, o ocorrido não deixou vítimas.

Em breve mais informações.