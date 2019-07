Lucro industrial da China cai 3,7% em junho na comparação anual

27/07/2019 | 08:39



O lucro das grandes empresas industriais da China caíram 3,7% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, após um ganho de 1,1% en maio, aumentando os sinais de demanda lenta por produtos industriais, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país.

Nos primeiros seis meses do ano, os lucros industriais recuaram 2,4%, ante queda de 2,3% nos primeiros cinco meses.

Os fabricantes de automóveis relataram queda de quase 25% nos lucros no primeiro semestre do ano devido à fraca demanda, disse o economista do departamento de estatísticas, Zhu Hong, em comunicado.

Refinarias de petróleo e siderúrgicas, atingidas pelo aumento dos preços das matérias-primas, registraram declínios nos lucros de 53,6% e 21,8%, respectivamente, entre janeiro a junho. Fonte: Dow Jones Newswires.