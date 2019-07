27/07/2019 | 07:25



Nos últimos momentos de férias da criançada, o canal Gloob mostra episódios inéditos de Miraculous Ladybug. E, a cada sexta-feira, às 20h, chegam aventuras inéditas de Ladybug e Cat Noir.

Dupla poder contar com a ajuda de novos super-heróis para combater o mal. Mas não é só isso, outra novidade é uma nova temporada do seriado, que chegará repaginado ao Mundo Gloob, no YouTube, a partir do dia 9 de agosto.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.