Consórcio quer ampliar turismo industrial no Grande ABC

Da Redação



27/07/2019 | 07:17



A inauguração oficial do programa de turismo industrial em Santo André marca o início da ampliação do programa no Grande ABC. A modalidade surgiu na região em 2013, com projeto pioneiro implementado em São Bernardo, que já recebeu 15 mil visitantes entres as plantas industriais da cidade e é considerado referência no Brasil.

O GT (Grupo de Trabalho) Turismo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC trabalha a ampliação do programa para as demais cidades da região. “O turismo industrial promove o ecossistema econômico da região, além de estimular os moradores a conhecer melhor as nossas cidades”, afirmou o coordenador do GT, Rubens Gallino Junior.

O turismo industrial consiste em visita monitorada a determinada empresa. Durante a atividade, empreendedores abrem suas portas para receber grupos de pessoas interessadas em conhecer a estrutura das unidades produtivas, a forma de produzir e a tecnologia empregada.

Gallino defendeu que todos os municípios da região têm potencial para explorar a modalidade, com níveis de acordo com o número de empresas instaladas na cidade. Segundo ele, a expertise de São Bernardo e Santo André pode contribuir para ampliar a iniciativa. “O Grande ABC tem forte potencial para desenvolver o turismo industrial. Estimular a atividade turística é forma de promover o desenvolvimento econômico da nossa região.”