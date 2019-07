Sucessão: questão em evidência

Cíntia Bortotto



29/07/2019 | 07:03



A preparação de sucessores e a preocupação da empresa em ter uma ou duas pessoas preparadas para posições-chave vêm ficando cada vez mais intensa. Mas por que isso é tão importante? Um sucessor é um colaborador que pode o suceder em sua posição, ou seja, pode desempenhar as suas funções hoje ou daqui algum tempo. Existem sucessores em preparação, prontos e emergenciais. Os emergenciais são aqueles que já têm o conhecimento de suas funções, ou seja, se você precisar se afastar de repente, ele assume sua área sem problemas, entendendo e com competências dentro do esperado. Alguns dos sucessores emergenciais não são os mesmos sucessores em preparação, em geral.

Caso aconteça algo com o gestor, por exemplo, um afastamento súbito, a empresa não sofre tanto, pois tem mapeada uma pessoa que pode desempenhar a função de seu antecessor com primor. Daí a importância do sucessor emergencial. Para escolhê-lo, é importante observar o comportamento. Quanto esse colaborador está comprometido e engajado? Quanto conhece da área e de seu dia a dia? Quanto esse profissional entende e segue os valores da empresa? E por que prepará-lo nas férias? Nesse período, o colaborador pode efetivamente experimentar a função, delegando, inspirando e fazendo uso de tantos recursos, além de treinamentos. Para escolhê-lo, fique de olho nas competências:

1 - Conhecimento da função do superior imediato;

2 - Conhecimento técnico;

3 - Potencial para assumir a posição;

4 - Competências chave do negócio escolhido;

As férias também podem ser utilizadas como oportunidade de conhecer e contratar a pessoa mesmo antes de ela ser promovida, preservando a empresa e o colaborador. Lembre-se de que se você está onde está é porque outras pessoas também perceberam que você agrega valor. Desta forma, não vale ficar pensando no que teria acontecido se fossem outras pessoas que estivessem no seu lugar, ou se alguém o ocuparia. Essas são perguntas muito difíceis de responder, portanto, acredite em você e siga adiante. Muitos gestores pensam exatamente assim. Pois bem, se seu gestor é assim reavalie se é aí que você quer estar. Se a relação estabelecida com o gestor for de confiança, dificilmente acontecerão problemas e você pode sugerir uma série de trabalhos/mudanças.

Siga confiante e boa sorte!