Prefeiturável sairá da bancada de vereadores, diz Zé Paulo

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



27/07/2019 | 07:00



Depois da construção de acordo majoritário para o PED (Processo de Eleição Direta), o presidente do PT de Santo André, José Paulo Nogueira, admitiu avanço nas tratativas em relação à escolha do pré-candidato do partido ao Paço no pleito de 2020. “Acredito que o nosso próximo candidato sairá da bancada de vereadores do PT. Temos conversas acontecendo, com avanços, que já estão se afunilando.”

O páreo interno conta hoje com os vereadores Eduardo Leite, favorito na disputa, e Bete Siraque, além do militante Erick Eloi. O parlamentar Willians Bezerra se colocou às vésperas da indicação ao ser alijado das discussões.

O Diário publicou ontem que Bete sinalizou em reunião do PT retirada de seu nome caso Eduardo seja o indicado petista. “O diálogo tem caminhado para que os dois (Eduardo e Bete) entrem em entendimento. Não só eu, como presidente, mas toda a militância sabe da importância de encontrarmos unidade. Um acordo é passo fundamental para sairmos fortalecidos desse processo”, avaliou Zé Paulo, ao ponderar que, embora todos os militantes possam participar do debate, a legenda necessita neste momento de nome que agregue internamente e que “já foi testado nas urnas”. “Isso tem peso para representar o projeto do partido. É pré-requisito importante.”

Zé Paulo reiterou que chance de ser integrante da bancada do PT “é muito grande”. Segundo o dirigente, a inclusão do nome de Willians “é novidade”. “Até agora, ele não estava colocado. O que se discute da bancada é Eduardo e Bete. Não vi o Willians se movimentando neste sentido. É surpresa aparecer nesta altura do campeonato. Acho que não é hora disso, mas faz parte.”

O presidente não se colocou para a reeleição e entoou coro por apoio ao nome do ex-vereador Antonio Padre à presidência (leia mais na página 4). Informações indicam que a adesão atinge índice em torno de 80%. “O PT deu passo muito grande. Conseguimos consolidar articulação em torno de projeto maior, que é a unidade do partido. Só assim podemos fazer a disputa (majoritária) com força, de igual para igual. Houve acordo em torno de ‘chapão’ com o Padre encabeçando, tendo quase a totalidade dos vereadores, dois ex-prefeitos (Carlos Grana e João Avamileno) e dois ex-deputados (Luiz Turco e Professor Luizinho).”