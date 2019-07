No terceiro mandato, estilo paz e amor

Raphael Rocha



27/07/2019 | 07:00



José Auricchio Júnior (PSDB) admitiu publicamente impressão que muitos que o cercam há tempos já comentam nos bastidores: ele adotou perfil mais paz e mais amor neste mandato. O tucano foi prefeito de São Caetano entre 2005 e 2012. Médico e secretário de Saúde no governo de Luiz Olinto Tortorello (morto em 2004), Auricchio mantinha feição mais sisuda, era resistente a fotos em cenários mais leves. Ficou com fama parecida à do ex-governador José Serra (PSDB): bom gestor, mas com imagem mais fria. Neste terceiro mandato, tudo mudou. Auricchio está aberto a novas propostas. Tira fotos até andando de bicicleta. Tem feito interação com internautas. “Embora não seja octogenário, tenho uma experiência na política. Para me tirar do sério é preciso muita coisa agora”, disse o prefeito, no melhor estilo paz e amor.

BASTIDORES

LDO de Mauá

A comissão de finanças da Câmara de Mauá marcou para o dia 7, às 10h, a audiência pública para debater a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020. Essa etapa é obrigatória durante a discussão do projeto, que é uma espécie de prévia do orçamento municipal. Vale lembrar que a LDO foi alvo de polêmica na cidade. Isso porque será a segunda vez que os vereadores analisarão a peça. Na primeira vez, em retaliação a uma nomeação do governo de Alaíde Damo (MDB), boa parte da base de sustentação rejeitou o projeto, abrindo imenso impasse no município. Houve necessidade de reencaminhamento da LDO, com pequenas alterações, e de volta de todo trâmite burocrático. Por causa disso, as férias dos parlamentares foram suspensas.

Futuro

Ex-secretário de Obras de Mauá, Júnior Orosco (PDT) afirmou que a cúpula de seu partido pediu que ele fosse candidato a prefeito da cidade no ano que vem. Mas deve declinar do convite porque não quer disputar contra a prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), sua ex-sogra, ou contra a ex-deputada estadual Vanessa Damo, sua ex-mulher. O pedetista acredita que se ingressasse na corrida eleitoral sofreria ataques baixos. Orosco ainda aguarda julgamento de recurso junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para validar os cerca de 30 mil votos que recebeu no pleito de 2018, quando concorreu a vaga de deputado federal.

Encontro

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) estiveram no gabinete do procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado, Gianpaolo Smanio, para tentar aproximar as relações entre as instituições. “O Legislativo se colocou ao lado de temas que a procuradoria julgar importante. Agenda instituicional de gentileza entre os poderes”, ressaltou o emedebista. Estiveram no encontro o advogado Daniel Pastorin e o subprocurador-geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubio.

Petistas e corintianos

Dois nomes colocados para assumir a cabeça da chapa do PT à Prefeitura de Mauá em 2020, o ex-prefeito Oswaldo Dias e o vereador Marcelo Oliveira foram juntos acompanhar o jogo entre Corinthians e Montevideo Wanderers, do Uruguai, que aconteceu na quinta-feira, em Itaquera, na Capital. Os corintianos deram sorte à equipe, que venceu por 2 a 0.