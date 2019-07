Só dois tentarão reeleição em pleito do PT

Júnior Carvalho e Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



27/07/2019 | 07:00



Os diretórios do PT na região encerraram ontem o período de inscrição no PED (Processo de Eleição Direta) para escolher os futuros presidentes municipais. Somente dois dos sete dirigentes locais tentarão renovar os mandatos no pleito marcado para o dia 8 de setembro.

A CNB (Construindo um Novo Brasil), corrente majoritária do petismo, mantém força dentro do partido no Grande ABC e apresentou os candidatos favoritos no processo. Apenas em São Caetano, em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra houve construção de consenso.

Na primeira cidade, Claudionor de Alencar terá a missão de reconstruir a sigla em uma cidade onde a aversão ao petismo é histórica – ele herdará a cadeira de Márcio Della Bella. Na segunda, Antônio Carlos Pereira, o Carlão, retornará à função – vai suceder o ex-vereador Renato Foresto. Na terceira, André do Nascimento, ligado ao Sindicato dos Metalúrgicos, assumirá o posto pela primeira vez, no lugar de Allmeida Freire.

Em Santo André, após junção de forças internas, o ex-vereador Antonio Padre se tornou favorito para a eleição. O pleito ainda contará com Dircon Bastos – indicação do vereador Willians Bezerra e do ex-secretário Carlos Sanches, o Carlão – e Aylton Affonso – da corrente Articulação de Esquerda.

Irmão do ex-prefeito Luiz Marinho, Brás Marinho deixa o posto neste ano e deve ser substituído por Cleiton Coutinho. Ele é o nome de Marinho no PED, mas o fato de ser genro do ex-vereador Zé Ferreira quase fez naufragar o projeto. O ex-prefeito agiu para evitar rebelião. Concorre ainda Lidney Soares.

Atual presidente do diretório do PT diademense, Adi dos Santos Lima vai disputar a reeleição com apoio da maioria dos militantes. Adi terá como adversária a sindicalista Rosa Souza, dirigente do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema), indicada pela ala Articulação de Esquerda, que é minoritária na legenda. Apesar de a disputa pela presidência do partido não contar com chapa única, as duas candidaturas vão à disputa buscando unidade rumo à eleição do ano que vem e os dois grupos tendem a aderir à futura candidatura majoritária do ex-prefeito José de Filippi Júnior.

Em Mauá está a maior concorrência. Atual presidente, Getúlio Júnior, o Juninho, tenta renovar o mandato com apoio do ex-prefeito Oswaldo Dias e do vereador Marcelo Oliveira, nomes cotados para concorrer à Prefeitura no ano que vem. Do outro lado, Narcisio Buglio protocolou candidatura com suporte do ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior. Valdenito Almeida, o Carioca, também concorre.