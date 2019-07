Primeiro de três shows que celebram aniversário de S.Caetano atrai 6.000

Yasmin Assagra



27/07/2019 | 07:00



São Caetano iniciou, na noite de ontem, programação de shows em comemoração aos seus 142 anos. O primeiro de três dias de festa contou com a apresentação da banda Titãs, no Espaço Verde Chico Mendes, no bairro Cerâmica. Além da atração musical, os cerca de 6.000 visitantes, conforme a administração, puderam desfrutar de barracas com comidas e bebidas.

A expectativa da Prefeitura é reunir público de 6.000 pessoas também hoje e amanhã, quando estão previstas as apresentações dos cantores Marcelo Nova e Daniel, respectivamente, a partir das 20h. O espaço também recebe Encontro Anual de Carros Antigos, com entrada gratuita.

“É um evento 100% monitorado e de extrema segurança. São shows para toda família, desde crianças até idosos. Será um fim de semana movimentado na cidade”, comenta o secretário de Segurança Pública do município, Jorge Salgado.

Simone Barros, 51 anos, é moradora de São Caetano há 40 anos e presença confirmada em todos os eventos da cidade. “Além de adorar Titãs, a organização das festas sempre nos surpreende. Sempre viemos e vamos continuar vindo, pelo menos nesses três dias”, ressalta.

FESTIVAL DO CHOCOLATE

A Prefeitura de Ribeirão Pires recebeu ontem a liberação do Corpo de Bombeiros para a realização da 13ª edição do Festival do Chocolate. O documento atesta que o Complexo Ayrton Senna, no Centro da cidade, atende as normas de segurança contra incêndios e situações de tumulto. Na mesma data, teve início o segundo fim de semana de programação da tradicional festa, com apresentação da cantora Yasmin Santos.

Para hoje, houve mudança nas atividades, com o cancelamento do show de Leci Brandão, agendado para as 19h, devido à morte da mãe da cantora. A atração principal, a partir das 21h, Diogo Nogueira, está mantida. Os ingressos estão disponíveis na entrada do evento, a partir das 17h, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível – exceto sal e açúcar.

PARANAPIACABA

Em Santo André, começa hoje o último fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba. Os shows, exposições e intervenções culturais acontecem em dez pontos diferentes da vila inglesa, das das 10h às 22h.