O ofício de pintar louças

Ademir Medici



27/07/2019 | 07:00



Estamos na Semana São Caetano 2019. E voltamos 30 anos no tempo para relembrar matéria aqui publicada com estas mulheres que trabalhavam na seção de pintura da Fábrica de Louças Adelina. As peças eram pintadas a mão e o Museu Municipal guarda várias daquelas peças que podemos chamar de artísticas.

A foto foi batida em 7 de dezembro de 1935 e repassada à Memória pelo Museu. São Caetano ocupava posição de destaque no cenário industrial.

Memória já publicou um dado básico: naquele tempo, São Caetano representava 40% do mercado industrial da região, ombreando-se a Santo André. Assim, 80% do setor ficavam na linha Santo André/São Caetano. A sede São Bernardo, com suas fábricas de móveis e tecelagens, representava apenas 12%. Os 8% restantes dividiam-se ao longo da linha Mauá a Paranapiacaba.

NOMES

Em 1989 ouvimos o pesquisador Jayme da Costa Patrão, que lembrou profissionais que atuavam na fábrica Adelinas:

Constante Santana, o primeiro técnico da fábrica.

Mário Zappi, engenheiro, o diretor técnico.

João Evangelista de Oliveira Penteado, engenheiro.

Frederico Angeleri, engenheiro.

Em 1936 eram dois os diretores comerciais: Plínio Barros Loureiro e Jorge Eduardo Pacheco e Silva.

À frente de tudo, a figura do comendador Manoel de Barros Loureiro.

O celebre “Álbum de São Bernardo”, de 1937, escrito pelo jornalista João Netto Caldeira, conta que as diversas seções da fábrica Adelinas eram dirigidas por técnicos contratados na Alemanha, França e Portugal.

Olga Montanari, que foi a primeira vereadora de São Caetano. Trabalhou muitos anos na Adelinas e conheceu a infinidade de moradores da cidade que atuaram na empresa.





AMANHÃ NA SEMANA SÃO CAETANO

Estádio Anacleto Campanella?

Estádio Lauro Gomes?

O cantor que partiu no anonimato Texto: Milton Parron Pedro Sidnei Grigoletto, paulistano do Ipiranga, tinha apenas 6 anos de idade, em 1939, quando ao atravessar uma rua descuidadamente foi salvo de um atropelamento graças à sua mãe que jogou-se, antepondo-se entre o carro e o menino. Para salvar o filho, a mãe perdeu a vida. Em janeiro último, aos 85 anos, quem morreu foi ele. Completamente esquecido pela imprensa. E por qual razão haveria de ser lembrado, afinal, o seu trauma de infância é corriqueiro nos dias que vivemos? Ocorre que Pedro Grigoletto foi cantor, um artista famoso nos anos 60 que se apresentava com o nome artístico de Roberto Vidal. Teve carreira curta com apenas oito discos 78 rpm gravados e dois LPs, um de 1961 e outro de 1972, porém, carregou o mérito de ser o lançador de dois estrondosos sucessos, o samba-canção “Negue” e, o também samba-canção, “Maria Helena”, ambos de Adelino Moreira, o primeiro deles em parceria com Enzo de Almeida Passos. Em homenagem a esse injustamente esquecido, e ótimo intérprete, o programa Memória neste final de semana. EM PAUTA – Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9). Memória. A partida do cantor Roberto Vidal. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h - se houver futebol o programa atrasa, com reprise amanhã, sem atraso às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br - NO AR. Diário há 30 anos Quinta-feira, 27 de julho de 1989 – ano 32, edição 7128 Manchete – Morador protesta contra o loteamento popular em área particular invadida do Jardim do Estádio, em Santo André. Eleições 89 – Collor se reúne com dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, e o animador Silvio Santos. São Paulo – Texto da Carta Constitucional do Estado prevê oito novos cartórios regionais. Informática – País usa vacina contra o vírus do computador. Cultura & Lazer – Sinfônica Jovem de Santo André homenageia o bicentenário da Revolução Francesa. Na regência, o maestro Flavio Florence; participação da pianista brasileira Valéria Zanini. Em 27 de julho de... 1919 – Exonerada, a pedido, a professora Judith de Castro, do cargo de adjunta do Grupo Escolar de São Bernardo, em Santo André. 1924 – Revolução em São Paulo. Manchete do Estadão: continuam os incêndios. Foi uma das mais calmas, desde que se iniciou o movimento revolucionário, a noite de anteontem para ontem. Silenciou a artilharia, para voltar nas últimas 24 horas. Ontem houve grande movimentação de passageiros de trem que deixa a Capital, fugindo ao bombardeio. Pedem informações: Antonieta Vita, de seu marido Pedro Vita, para a Estação de São Bernardo; Isabel Silveira, atualmente em São Bernardo, de Antonio Moraes de Barros 1959 – Prefeitura de São Paulo informa que deverão ficar concluídas no final do mês os serviços de iluminação da Via Anchieta, no trecho entre os bairros Sacomã e São João Clímaco. 1969 – São Caetano sagra-se bicampeão dos Jogos Regionais do Litoral, disputados em Itu, no Interior. Inaugurado telefone público no Parque das Américas, em Mauá. 1984 – Inaugurado o primeiro sacolão de Ribeirão Pires, à Rua Pedro Ripoli, 200, bairro Barro Branco Santos do dia Celestino I. Papa. Eleito em 10-9-422. Nasceu na Campânia, no sul da Itália. Cuidou da reconstrução de Roma, saqueada pelos bárbaros em 410. Faleceu no ano 432, com um mandato de 10 anos. Aurélio de Córdova Bem-Aventurada Antusa Jorge (monge) Felix Aurélia Maria Madalena Martinengo Natália Pantaleão. Médico. Morreu na Nicomédia, Ásia Menor, no século III. Liliosa Fonte - Blog: Vidas dos Santos

Hoje

Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

Dia do Motociclista Dia do Pediatra

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 27 de julho: