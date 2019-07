Suprema Corte autoriza Trump a utilizar fundos militares para muro na fronteira

26/07/2019 | 20:20



A Suprema Corte americana cassou uma decisão liminar e autorizou o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a utilizar fundos militares bilionários para a construção de um muro na fronteira sul do país. A decisão foi aprovada na corte por cinco votos a favor e quatro contrários e foi comemorada nesta sexta-feira pelo líder da Casa Branca em suas redes sociais.

O governo Trump havia declarado emergência nacional para, a princípio, poder utilizar US$ 2,5 bilhões de dólares do orçamento do Departamento de Defesa na construção do muro. A utilização do dinheiro, no entanto, estava proibida em decisão liminar por um juiz de primeira instância, segundo o qual o Congresso não teria autorizado a utilização de fundos militares para o projeto.

A construção do muro na fronteira sul foi uma das principais bandeiras da campanha de Trump nas eleições de 2016. Seu financiamento, no entanto, é alvo de críticas e chegou a levar o governo federal à maior paralisação parcial (shutdown) de sua história.