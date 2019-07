26/07/2019 | 19:11



Nesta sexta-feira, dia 26 de julho, é celebrado o Dia das Avós! E para não deixar a data passar em branco, Tatá Werneck, que está grávida, dividiu com seus seguidores do Twitter um diálogo mais do que engraçado que teve com sua avó. A apresentadora do Lady Night explicou o seguinte na rede social:

Como eu amo minha vózinha! Liguei pra dar feliz Dia da Avó e ela disse: eu tô te vendo na TV! Você tá linda! Tá enorme! Não tá que nem quando fica magra com uma cabeça grande. A sua cabeça é muito grande. Eu gosto de você assim bem enorme.

Parece que o senso de humor faz parte da família, não é mesmo?