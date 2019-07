Prefeitura de Ribeirão Pires consegue documento e garante Festival do Chocolate

Do Dgabc.com.br



26/07/2019 | 18:52



Após a ameaça de não acontecer mais o 13º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que começou há uma semana, a Prefeitura mandou nota oficial no fim da tarde desta sexta-feira (26), apenas algumas horas antes do show da cantora Yasmin Santos, garantindo que a festa vai acontecer. Eles conseguiram os documentos necessários do Corpo de Bombeiros.

"Desde o fim da última semana, antes do início dessa edição da festa, a Prefeitura trabalhou para atender todos os apontamentos feitos pelos técnicos dos Bombeiros. Após novas vistorias e a análise de informações apresentadas pelo município, a documentação necessária à realização do evento - que atesta que o 13º Festival do Chocolate é seguro aos visitantes - foi emitida pelo Corpo de Bombeiros", diz a nota.

Neste sábado (27), o show fica por conta do grupo Negritude Júnior, às 20h, e Diogo Nogueira, às 21h. Leci Brandão cancelou a apresentação após a morte da mãe, leia aqui. No domingo (28), é a vez de Lucas Lucco.

Os ingressos estão disponíveis na entrada do evento, a partir das 17h. Cada entrada deve ser trocada por 1 kg de aliimento não-perecível, exceto sal e açúcar.