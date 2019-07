Gustavo volta a ser relacionado no Corinthians e Sornoza não pegará o Fortaleza

26/07/2019 | 18:32



O elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira, no dia seguinte à vitória por 2 a 0 sobre o Montevideo Wanderers, pela Copa Sul-Americana, treinou e viajou para o Ceará, onde enfrentará o Fortaleza, domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista de relacionados para a partida tem como novidades o retorno de Gustavo, recuperado de problema muscular na coxa direita, e a ausência de Sornoza, por causa de dores na coxa direita, segundo informou a assessoria de imprensa do clube. Araos e Janderson também não foram relacionados, mas por opção do treinador.

Apesar de todos os demais titulares terem viajado, o técnico Fábio Carille não definiu se poupará alguns jogadores. Isso porque a equipe tem oito atletas pendurados com dois cartões amarelos e a compromisso seguinte da equipe pelo Brasileirão é o clássico com o Palmeiras, no dia 4 de agosto, na Arena Corinthians. Antes disso, na próxima quinta-feira, o time alvinegro disputará o jogo de volta com o Montevideo Wanderers, no Uruguai, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

A definição da formação titular para o confronto com o Fortaleza deve acontecer no treino de sábado, no CT do Floresta, em Fortaleza, em trabalho que será fechado para a imprensa. Ainda com dúvidas, o provável time para enfrentar a equipe cearense contaria com a seguinte formação: Cássio; Fagner; Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso (Matheus Jesus) e Jadson; Pedrinho, Vagner Love (Boselli) e Clayson (Everaldo).

Confira a lista de relacionados para a partida:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter;

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel;

Zagueiros: Gil, Manoel e Henrique;

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro;

Meias: Jadson, Mateus Vital e Pedrinho;

Atacantes: Boselli, Clayson, Everaldo, Gustavo e Vagner Love.