Morre aos 43 anos de idade, Gabe Kouth, ator de Once Upon a Time

26/07/2019 | 18:11



O ator Pete Kelamis usou seu Twitter para anunciar que seu amigo, o ator Gabe Kouth, morreu aos 43 anos de idade, dia 23 de julho, após sofrer um ataque cardíaco enquanto estava pilotando uma moto.

Pete não deixou de prestar uma homenagem ao ator que deu vida a um dos sete anões na série Once Upon a Time dizendo o seguinte: Gabe SEMPRE colocou um sorriso no rosto de todo mundo. Minhas maiores condolências a seus familiares e amigos. Descanse em paz, alma gentil.

Por falar na série, Lee Arenberg - que interpretou o Zangado - também escreveu um tweet lamentando a morte de seu colega de elenco: Devastado muito além de palavras. Meu irmão nas câmeras foi embora muito cedo. Gabe era doce e apimentado, engraçado e amável e de puro talento. Descanse em paz.