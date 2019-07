Após ganhar o Power Couple Brasil, Nicole Bahls causa e decide abandonar um programa ao vivo!

26/07/2019 | 18:11



Depois de ser coroada a grande vencedora do Power Couple Brasil, Nicole Bahls junto com seu marido, Marcelo Bimbi, passaram o dia dando entrevistas nos programas da Record. E entre tantos programas visitados, o casal passou por uma live do próprio reality ao lado de Flávia Viana e Marcelo Ié Ié.

Até um certo momento a entrevista fluiu tranquilamente, mas em uma certa hora a produção resolveu mostrar algumas imagens da ex-Panicat soltando a lenha para cima de Mariana Felício, e ela simplesmente enlouqueceu ficando furiosa e decidiu abandonar a entrevista que tinha apenas 15 minutos de duração.

- Vocês vão ficar só mostrando da gente? Deles não vão mostrar nada? Então traz eles para sentarem aqui!

Os apresentadores tentaram amenizar a situação e comentaram que eles mostravam alguns momentos do que aconteceu no reality para todos que sentavam naquela cadeira e que aquilo era normal, mas a morena não gostou nadinha e não voltou mais a ser entrevistada pelo programa. Flávia Viana ficou visivelmente chocada, triste com a situação e acabou até chorando.

- Temos uma equipe gigantesca que faz esse trabalho dar certo. Fico triste de encerrar desse jeito, mas vamos encerrar com chave de ouro.

O Power Couple acabou, mas pelo visto os barracos não, né!?