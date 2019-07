Nicole Bahls se revolta e abandona entrevista ao vivo após vencer 'Power Couple'

26/07/2019 | 17:47



Campeã da 4ª temporada do Power Couple Brasil, Nicole Bahls abandonou uma live oficial do programa nesta sexta-feira, 26. A entrevista estava sendo apresentada por Flávia Viana, Marcelo Zangrandi e dois apresentadores do Web TV Brasileira.

Nicole estava visivelmente tensa e gerou uma saia justa no estúdio após a exibição de trechos de vídeos contendo algumas de suas polêmicas na casa do reality show, apresentado por Gugu Liberato na Record TV.

Em determinado momento, foi abordado um suposto "esquema de robôs" que teria sido citado por ela dentro do Power Couple.

"Gente, era um assunto que já tinha na Fazenda, a Fernanda, a Mendigata, comentou, já tem na internet há muito tempo isso... ... Vou comprar robô onde?", respondeu Nicole Bahls.

A entrevistadora, então, questionou: "E sobre o hacker, também? Já que vamos esclarecer, será que a gente podia esclarecer da Fazenda? Ou você não gostaria de falar sobre isso? Do negócio do hacker, que vazou o tal do áudio..."

"A gente veio aqui pra falar do Power Couple ou pra falar da Fazenda? Acho que a gente tá falando do Power, né...", respondeu Nicole, sem se dar conta de que ela própria havia trazido o nome do reality A Fazenda à tona momentos antes.

Flávia Viana interveio: "Vamos pular esse assunto?"

Pouco depois, foi exibido um VT em que Nicole Bahls criticava o casal formado por Mariana Felício e Daniel Saullo, que sagrou-se vice-campeão do programa, em conversa com uma amiga dentro da casa.

"Nunca imaginei que era tão podre, tão gananciosa pra conquistar o prêmio. O Daniel é dono de fábrica de refrigerantes, sabe o que é isso? A gente não tem uma casa. A fazenda que eles moram é da família dele, ela não precisa trabalhar. Eu tenho que levantar às quatro horas da manhã", afirmou.

Nicole Bahls, então, comentou em voz baixa com seu marido, Marcelo Bimbi, no estúdio, mostrando sua revolta: "Gente... Só coloca coisa da gente... Do povo não coloca nada, só da gente..."

"É que você tá sentada aí, né... A gente tá tentando esclarecer, né, Nicole...", respondeu uma das apresentadoras.

Nicole Bahls, então, levantou-se e ameaçou deixar o programa: "Não seja por isso, chama eles pra sentar aqui..."

Todos no estúdio alertarama de que ela estava 'presa' à cadeira pelos fios do microfone. Nicole não fez questão de esconder seu descontentamento enquanto tentava se desvencilhar do aparelho: "Gente, eu não preciso ficar aí, pra que eu vou ficar?"

Flávia Viana tentou explicar a situação à ex-panicat: "A gente fez isso com todo mundo... Por favor, você é campeã do programa. Deixa eu só explicar uma coisa... Nicole, por favor...". Não adiantou.

Na sequência, é possível ver a expressão de espanto de Flávia e Marcelo enquanto um objeto - aparentemente o microfone de Nicole - é arremessado à sua frente a câmera, neste momento, já passava a focar apenas nos dois apresentadores.

Marcelo Bimbi pediu licença aos apresentadores e foi atrás de sua esposa após o ocorrido.

A live sobre a final da 4ª temporada do Power Couple Brasil prosseguiu sem a presença do casal campeão, mas Mariana Felício e Daniel Saullo e Clara Maia e André Coelho, os vice-campeões e os terceiros colocados, respectivamente, continuaram via chamada de vídeo.

Alvo da crítica de Nicole Bahls, Daniel Saullo comentou: "Na verdade, a gente nunca ouviu as críticas, mas a gente sempre percebeu um sentimento velado de algumas coisas que eram engasgadas, mesmo. Isso que a gente escutou no vídeo não é novidade. Eu respeito o que ela pensa, apesar de que isso é mentira. Sou dono de fábrica de refrigerantes, sim, herança do meu avô, erguida depois de muito tempo, muito trabalho."

A apresentadora Flávia Viana ainda chorou durante a live: "Eu fiquei um pouco emocionada aqui no estúdio porque a gente tem uma equipe gigante que faz esse trabalho desde o início do Power Couple, trouxe todo mundo aqui, a gente sempre respeitou todo mundo."

"Eu fiquei meio emocionada por encerrar esse trabalho de uma forma... A gente fez de tudo pra encerrar de uma forma tão bonita e encerrar dessa forma...", lamentou, após a inesperada saída de Nicole Bahls ao vivo.

Assista ao momento em que Nicole Bahls abandona a entrevista durante a live do Power Couple Brasil ao vivo: