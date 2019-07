26/07/2019 | 17:11



Fernanda Lima encantou os seus seguidores do Instagram ao publicar as duas fotos com de biquíni.

Grávida pela segunda vez, agora de uma menina, a apresentadora exibiu o barrigão de sete meses na praia, mostrando que está curtindo bastante cada segundo da gravidez.

Nos comentários do post, Fernanda ganhou diversos elogios e desejos positivos, como este de Camila Pitanga: Tudo de mais abençoado pra vocês!.