Detonautas faz show em São Paulo na sexta-feira

Vinícius



29/07/2019 | 07:23



Com música nova na manga e no meio dos preparativos para tocar no Rock In Rio, em setembro, a banda carioca Detonautas volta à Capital paulista após hiato de três anos para única apresentação. O grupo faz show sexta-feira, no Templo Music (Rua Guaimbé, 344). Antes dele sobe ao palco, a partir das 23h, a banda Cali. As entradas custam de R$ 25 a R$ 100 e podem ser compradas pelo site www.ticket360.com.br.

Formado por Tico Santa Cruz (voz), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), DJ Cleston (percussão e programações), Phil (guitarra) e André Macca (contrabaixo), o grupo ilustra o repertório com clássicos da carreira, que soma 22 anos. Retorno de Saturno e Olhos Certos não ficam de fora.