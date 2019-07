Mostra ‘Do Verbo se Fez Arte’ está em cartaz em São Bernardo

Vinícius Castelli



29/07/2019



Artista plástico de Mauá, Dener de Sousa apresenta a partir de hoje, às 15h, parte de sua produção em São Bernardo, na Pinacoteca Municipal (Rua Kara, 105), com a exposição Do Verbo se Fez Arte, que fica em cartaz até 14 de setembro. A entrada é gratuita.

Nessa mostra, que já passou pela cidade do artista e também Rio Grande da Serra, Sousa foca em sete quadros. Segundo ele, é uma homenagem a poetas e escritores que o influenciaram em sua formação como ser humano. A partir de páginas de livros e encartes de discos ele promove fusão do personagem retratado por meio da pintura.

Edson Bueno de Camargo, Machado de Assis e Cartola são alguns dos escolhidos pelo pintor. De acordo com Cecília Camargo, curadora da mostra, Do Verbo Se Fez Arte leva o visitante a refletir sobre o quanto o que se lê nos influencia e nos transforma em quem somos. “Quando mergulhamos nas páginas de um livro, passamos a dividir nossos dias com alguém que também aceitou dividir seus pensamentos e sentimentos”, explica.