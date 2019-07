Visite as belezas históricas e naturais de Cartagena

Beatriz Ceschim



Cartagena das Índias, na Colômbia, reúne diversas belezas naturais e guarda um dos mais extensos complexos de fortificações da América do Sul. As construções históricas dão cor às ruas da cidade murada e, a cerca de uma hora de barco, duas ilhas oferecem cenários perfeitos para relaxar e curtir as águas cristalinas da região.

Visite Cartagena, na Colômbia

Declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1984, Cartagena reúne construções dos séculos 16, 17 e 18, como sua bela catedral, o Castelo de San Felipe, a Torre do Relógio e o Forte de San Sebastián de Pastelillo. Dentro da muralha, com 11 quilômetros de extensão, as vielas mostram as cores dos edifícios antigos e das sacadas floridas. À noite, a iluminação realça o charme do Centro Histórico.

Divulgação Cartagena é um Patrimônio Humanidade da UNESCO

Para chegar à Isla del Encanto, os visitantes devem embarcar nas lanchas, disponíveis na marina Muelle de La Bodeguita. Os turistas poderão desfrutar de um típico almoço colombiano, além de praticar mergulho com snorkel ou tanque. Já na Isla de San Martin de Pajarales, é possível ver o aquário e um show de tubarões, além de interagir com golfinhos.

A Isla Baru é o destino ideal para a prática de mergulho. Com uma visibilidade superior a 20 metros, os aventureiros poderão avistar diversos peixes e recifes de coral. A ilha, a 45 minutos de lancha desde Cartagena, apresenta um mar turquesa com praias de areia branca, como Agua Azul e La Playita.

Em Ciénaga de Cholón, na Isla Baru, os visitantes podem aproveitar de uma experiência única na Casa Navegante. O espaço comporta seis passageiros. O ambiente tem três quartos, sala de estar, cozinha equipada e piscina. Os hóspedes têm acesso a wifi, TV, ar-condicionado, jogos, binóculos, telescópio, caiaque e equipamento de mergulho. O serviço é para mergulhadores certificados, que podem contratar ainda um instrutor, para ter mais segurança.

