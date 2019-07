Lucas Lima posta clique raro com Theo e afirma: O amor pelo meu filho me faz tentar ser um cara mais amável

26/07/2019 | 16:11



O Dia dos Pais ainda não chegou, mas Lucas Lima aproveitou suas redes sociais para falar sobre sua relação com o pequeno Theo, fruto de sua relação com Sandy! O artista compartilhou a imagem acima - rara, considerando que o casal gosta bastante de preservar a imagem do filhote - com seus seguidores do Instagram e, na legenda da publicação, fez um texto para lá de filosófico sobre as mudanças após ganhar um filho:

Sou homem para entender que posso ser parte da solução me tornando uma pessoa melhor, um pai melhor. Aliás, é o amor pelo meu filho que me faz tentar ser um cara mais justo, mais atento e mais amável e, assim, ser um exemplo pro meu filho, ajudando a formar uma pessoa mais gentil, com mais empatia e que vai deixar uma pegada mais positiva no mundo.

Ele ainda continuou a mensagem dizendo o seguinte:

Homem para dizer eu te amo, sim, mas, principalmente, para VIVER esse amor, de verdade. E assim a gente vai, repovoando o mundo com gente melhor do que a gente!

Nos comentários, sua concunhada Monica Benini, mulher de Junior, não deixou de se derreter dizendo:

Coisa linda.

Já a humorista Dani Calabresa apontou que o pai e o filho estavam em um parque da Disney, nos Estados Unidos, dizendo:

Criança querendo ir na loja e o pai indo para [a atração] Great Movie Ride.