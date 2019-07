Inscrição para concurso fotográfico em Santo André termina dia 8

Vinícius Castelli



29/07/2019 | 07:06



Projeto de Santo André que teve início em 2018, o Concurso de Fotografias dos Parques Municipais ganha outra edição. E quem quiser participar tem de preparar material até dia 8. A inscrição deve ser realizada por meio do site www.abcclick.com.br.

Interessados devem fazer imagens de um dos parques urbanos de Santo André ou de alguma área de conservação do município (Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba e Parque Municipal do Pedroso). Cada pessoa pode participar com três fotos.

Todas as fotografias inscritas serão expostas para votação popular, na internet. No primeiro momento serão selecionadas 100 fotos. Em seguida haverá um júri técnico composto por profissionais da área para outra peneira.

Serão premiadas as três melhores fotos de parques e será escolhida a melhor imagem de cada deles e das duas Unidades de Conservação de Santo André. O primeiro lugar leva uma máquina fotográfica semiprofissional e o segundo uma diária para fim de semana em hotel da cidade. Já o terceiro ganha um jantar. O melhor registro de cada parque irá compor um calendário de 2020.