Ossa se apresenta hoje no Municipal com convidados especiais

27/07/2019 | 07:04



A Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) está com a agenda cheia este fim de semana. Hoje, às 20h, ela sobe ao palco do Teatro Municipal (Praça IV Centenário) para concerto com convidados especiais e, amanhã, às 18h, no Clube União Lyra-Serrano encerra o 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba. As apresentações são gratuitas.

No Municipal, os músicos, sob a batuta do maestro Abel Rocha, interpretarão a abertura Festiva Op. 96, de Dmitri Shostakovsky, O Jardim de Lady Walton, concerto para viola, orquestra e tanguero, de Roberto Molinelli, com a participação da musicista russa Anna Serova, que, além de tocar viola, dançará tango com o bailarino Vagner Ferreira. Após o intervalo a apresentação prossegue com a obra Sheherazade, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Os ingressos gratuitos serão distribuídos na bilheteria a partir das 18h.

Já em Paranapiacaba, amanhã, o repertório deverá se repetir, com os mesmos integrantes da apresentação de hoje – inclusive as participações especiais. O Lyra-Serrano fica na avenida Antonio Olyntho, s/n, na parte baixa da vila andreense. Os ingressos gratuitos serão distribuídos no local a partir das 17h. A programação completa do festival está em www.santoandre.sp.gov.br/fip.

DIVERSÃO

O Museu de Santo André (Rua Senador Flaquer, 470) realiza hoje mais uma edição do Piquenique no Museu. A atividade terá a participação da Cia. Os Rouxinóis, de contação de histórias.

E a partir das 12h, o Parque Prefeito Celso Daniel (avenida Dom Pedro II, 940) receberá mais um Forró Pé de Calçada, com a participação do DJ Tercio Emo.

Amanhã, às 15h, a Banda Lira, sob a batuta do maestro Clauricio Cypriano, fará sua apresentação mensal no Parque Antonio Flaquer (Ipiranguinha), na rua Sete de Setembro, s/n. As atividades são gratuitas.