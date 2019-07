Junno Andrade é parado na blitz da Lei Seca e surpreende ao falar sobre o resultado

26/07/2019 | 15:11



Xuxa Meneghel e Junno Andrade formam o casal referência quando o assunto é saúde e bem-estar, não é mesmo? E na madrugada dessa sexta-feira, dia 26, ele compartilhou nas redes sociais algo que comprova este fato! Vem, que a gente te conta!

O apresentador mostrou que foi parado na blitz policial da Lei Seca - que serve para medir a quantidade de álcool no corpo dos motoristas - e brincou com os seguidores ao revelar que não bebe há um tempinho:

- Saindo do teatro fui parado na Lei Seca e agora vou fazer o teste do bafômetro para ver se eu bebi. Faz quinze anos que eu não bebo nada, vamos ver o que vai dar isso daqui.

Nas rede sociais, seu público não deixou o momento passar batido e o que não faltaram foram emojis de coraçõezinhos e aplausos.

Para quem não sabe, além de apresentador, Junno é ator e atualmente está em cartaz com a peça de comedia Um Casamento Feliz! na cidade do Rio de Janeiro. E foi ao voltar do espetáculo que ele foi parado.