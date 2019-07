Michel Teló lança clipe com participação de Thais Fersoza e é acusado de copiar Xand Avião: Copiou e colou, hein

26/07/2019 | 15:11



Michel Teló lançou nessa sexta-feira, dia 26, o clipe de sua nova música, Casal Modão, e aproveitou o registro para se derreter por Thais Fersoza, com quem tem dois filhos, Melinda e Teodoro!

Durante o clipe, que mostra a gravação de um show do artista em uma balada sertaneja, Michel canta uma música sobre um casal que se dá superbem e que adora ir para a farra, - e Thais assiste da plateia dançando muito. No finalzinho do registro, o técnico do The Voice então desce do palco, vai até sua amada e, após os dois se beijarem, o cantor solta:

- Com participação especial da minha gatinha.

Nas redes sociais, muitos fãs mostraram que amaram o vídeo, não poupando elogios como estes:

Música perfeita! Casal perfeito!

Estou viciada, não consigo parar de ouvir!

Vocês dois são lindos e vivem de verdade um amor puro e doce. Que seja sempre assim, vocês merecem!

Apesar disso, alguns usuários criticaram o clipe por conta da semelhança com o vídeo da música Casal Raiz, em que Xand Avião também desce do palco e protagoniza uma cena romântica com sua esposa, Isabela Temoteo:

Mas gente, parece até que já vi esse clipe, mas com o Xand Avião cantando Casal Raiz. Copiou e colou, hein.

Eu acho que ele quis fazer igual Xand Avião em Casal Raiz.