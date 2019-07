Mais uma treta no SBT! Leo Dias dispara: Adoraria que a Lívia se mudasse para a Sibéria

26/07/2019 | 15:11



O programa Fofocalizando, do SBT, é conhecido não só pelos furos do colunista Leo Dias, mas por várias tretas na frente e atrás das câmeras.

E mais uma foi deflagrada entre os colegas e apresentadores Leo Dias e Lívia Andrade, que costumavam ser muito amigos.

Após polêmicas envolvendo Leo, Lívia e Antonia Fontenelle, os dois primeiros terminaram sua amizade, e Dias até pediu férias para se recuperar do baque.

Ele falou sobre o caso no programa Morning Show, da Jovem Pan, na manhã de sexta-feira, dia 26:

Ontem perguntei quantos dias de férias ainda tinha direito, me falaram 21 dias e falei: Posso ficar esse tempo em casa? Posso tirar férias? Aí disseram sim, achei ótimo.

E o motivo?

Queria paz. Estava atrás de paz. Realmente a briga com a Lívia me abalou demais. Me abalou demais, sabe quando você se separa em um casamento e quer que seu ex more na Sibéria por três anos? Adoraria que a Lívia se mudasse para a Sibéria. Como ela não mudou, 21 dias de férias.

Ele contou ainda que fala pouco com Lívia atualmente:

Muito pouco, só na hora do programa. Engraçado, eu sou muito verdadeiro. Aquela pessoa que está ali na hora que a luz vermelha acende é a mesma que está aqui falando contigo, de cueca, andando pela casa. A Lívia não. Na hora que acende, isso não falo como uma coisa ruim, não. A Lívia é tão profissional, ela pode estar com a vida ferrada, mas ela vai estar lá linda, maravilhosa, com o cabelo bem feito. Eu não consigo! Eu não consigo sorrir para quem eu não gosto. Eu adoraria ser mais falso, eu adoraria, mas eu não consigo. Então deixa a poeira baixar, daqui a pouco vai estar tudo mais calmo.

Ele será substituído por Mara Maravilha, que deixou o programa - também após brigas - já a partir dessa sexta-feira.