Em 2019, houve aumento de 60% em roubo de senhas, diz estudo

Da Redação



26/07/2019 | 14:18

O uso de malware para coletar as senhas dos internautas cresceu significativamente em 2019. De acordo com os dados da empresa de segurança Kaspersky, o número de usuários que sofreram ataques envolvendo roubo de senhas atingiu um pico de 940 mil pessoas – um aumento de 60% em comparação com o primeiro semestre de 2018, quando este número foi de menos de 600 mil.

O roubo de senhas (Password Stealing Ware – PSW) é uma arma importante no kit dos cibercriminosos para sabotar a privacidade dos internautas. Este tipo malware obtém dados diretamente dos navegadores web das vítimas e utiliza vários métodos.

Muitas vezes, essa informação é sensível e inclui detalhes de acesso para serviços online, bem como informações financeiras – senhas salvas, dados pessoais para preenchimento automático e detalhes de cartões de pagamento salvos.

Além disso, algumas famílias deste malware são projetadas ainda para roubar cookies de navegador, arquivos de um local específico (por exemplo, o desktop de um usuário). Além de dados de apps, como serviços de mensagens.

Nos últimos seis meses, a Kaspersky detectou altos níveis de atividade desses ladrões na Europa e na Ásia. Mas frequentemente, o malware atingiu usuários na Rússia, Índia, Brasil, Alemanha e EUA.

Um dos trojans Stealer mais difundidos é o Azorult multifuncional, que foi detectado em mais de 25% dos computadores em que a Kaspersky identificou um malware do tipo Trojan-PSW.

“Os internautas modernos estão cada vez mais ativos e contam com a internet para realizar tarefas rotineiras. Isso torna seus perfis digitais mais lucrativos para o criminoso, pois eles estão recheados de informações pessoais que serão monetizadas de várias maneiras depois”, observa Alexander Eremin, pesquisador de segurança da Kaspersky. “Ao armazenar com segurança suas credenciais, os consumidores podem usar os serviços online com a confiança de que suas informações não serão colocadas em risco. Para adicionar uma proteção maior, é possível usar uma solução de segurança para cuidar das senhas.”

Para garantir a segurança das senhas e credenciais digitais, já que infelizmente 44% dos brasileiros as compartilham, o 33Giga dá as seguintes dicas:

• Tenha em mente que suas credenciais e senhas são tão pessoais quanto seus segredos. Sendo assim, não as compartilhe em hipótese alguma.

• Instale sempre as atualizações e correções dos programas instalados em seu dispositivo, pois isso é importante para fechar possíveis brechas de segurança que são usadas pelos cibercriminosos para infectar o dispositivo com malware.

• Se você ainda não conta com uma proteção, avalie as opções de gerenciados de senhas disponíveis e escolha uma solução confiável como o Kaspersky Password Manager ou o LastPass.