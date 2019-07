ROG Phone II: smartphone gamer da Asus alcança 2 milhões de pessoas na pré-venda

Da Redação



26/07/2019 | 14:18

Em um evento realizado em Pequim, na China, a ASUS Republic of Gamers (ROG) anunciou o smartphone gamer ROG Phone II. Ao ser colocado em pré-venda no site JD.com, o modelo foi reservado por mais de 2 milhões de pessoas em 24 horas.

Durante o evento, a ASUS Republic of Gamers anunciou parceria com a Tencent Games e com a JD.com (Jingdong), por meio da qual o ROG Phone II será vendido exclusivamente.

Smartphone gamer

De acordo com a ASUS, o ROG Phone II foi desenhado para gerar a melhor experiência para os jogadores, elevando o desempenho com a primeira implementação do mundo da plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 855 Plus, com um clock de até 2,96 GHz.

Os gráficos são fornecidos pela nova GPU Qualcomm Adreno 640 para oferecer experiências de jogos em nível profissional. O sistema de refrigeração de câmara de vapor 3D GameCool II sustenta o desempenho em velocidade máxima por mais tempo.

O ROG Phone II também apresenta tela AMOLED HDR de 10-bit de 6,59 polegadas de 120Hz/1ms do mundo, que oferece uma precisão de cor Delta-E <1 e resposta boa de toque aliada a ótima experiência visual.

A bateria de 6.000 mAh sustenta uma maratona de jogos, além de permitir o carregamento lateral, combinado com um adaptador de energia ROG HyperCharge de 30W para carregamento direto seguro e ultra-rápido.

O ROG Phone II foi projetado desde o início para jogos imersivos, com seu design que incorpora sensores ultrassônicos AirTrigger II, tecnologia Dual Surrounding Vibration e alto-falantes estéreo frontais. Os acessórios incluem o TwinView Dock II para jogos imersivos de tela dupla e o ROG Kunai Gamepad, que melhora experiência de jogo do tipo console.

Veja mais detalhes do modelo.