Shopping no Grande ABC dá aulas gratuitas de robótica e de programação

Da Redação



26/07/2019 | 14:18

O Golden Square Shopping promove, até o dia 11 de agosto em São Bernardo do Campo (SP), uma oficina de programação e robótica direcionada a crianças e adolescentes com idades entre 7 e 16 anos. Gratuitas, as aulas têm duração de uma hora cada e são ministradas de terça a sábado, das 10h às 22h; nos domingos e feriados, das 14h às 20h, no LUC 318.

As inscrições são feitas no local do evento ou pelo WhatssApp (11) 99793-3687. Todos as pessoas que se cadastrarem concorrerão a uma bolsa de estudos da escola SuperGeeks. O sorteio será realizado em 11/8, às 19h30.

Durante as sessões, os participantes aprendem a fazer os ajustes finais de movimentação e funcionamento do antigo jogo Pong. Depois, eles montam seus componentes eletrônicos: os Resistores, Jumpers, Protoboard, Fios, Leds e o Arduino. Por fim, conectam o dispositivo montado ao computador via cabo USB para obter a integração final.