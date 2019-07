Fátima Bernardes explica criação de seus filhos: - Nem eu e nem o William fazemos diferença entre eles

26/07/2019 | 14:11



No Encontro dessa sexta-feira, dia 27, Fátima Bernardes abriu um pouco mais sobre sua intimidade! Ao receber o elenco de Verão 90, a apresentadora foi questionada por Claudia Raia se ela, como mãe, trata de forma diferente seus filhos: os trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura, frutos do relacionamento com William Bonner.

Como resposta, Fátima diz:

- Eu não faço diferença entre eles, não. A gente conversa muito e tem muita abertura, tanto com o Vinicius... cada um tem felicidade para falar de uma coisa. Nem eu e nem o William [Bonner, ex-marido] fazemos diferença em relação e eles, não. A gente vai tocando. Sempre conversando muito e acho que a cada passo.

Em seguida, cita o exemplo de quando as crianças começam a estudar e a ganhar autonomia na escola:

- Vai ajudando ele a construir, depois deixa na casa do coleguinha, e aí as coisas vão caminhando mais naturalmente.