Obituário - 26 de julho de 2019

26/07/2019 | 12:14



Sexta-feira, 26 de julho de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 22 de julho

Raimunda Araújo Santos, 86. Natural de Itambé do Mato Dentro (MG). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, terça-feira, dia 23 de julho

Wilson de Souza França, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Drudi, 82. Natural de Pedreira (SP). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Paulo José Vieira, 75. Natural de Guariba (SP). Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Santo André, quarta-feira, dia 24 de julho

Iracema Mendes Sanchez, 98. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Sega Bertão, 95. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Gonçalves da Silva, 91. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Sebastião Bueno dos Santos, 90. Natural de Ribeirão Pire. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena Maria da Silva, 75. Natural de Ribeirão (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diógenes Elias Aivazoglou, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Joaquim Claret Pereira, 69. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (MG). Residia no Jardim Stetel, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joari Otacílio dos Santos, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Motorista. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Suterio Fritz, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Santo André, quinta-feira, dia 25 de julho

Luiz de Bovi, 91. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Reinaldo Aureliano da Silva, 81. Natural de Capela (AL). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilda Gonçalves Moreira, 81. Natural de Cajuri (MG). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicto dos Santos Calazans, 77. Natural de Iguape (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Geraldo, 76. Natural de Penápolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Crematório Memorial de Santos (SP).

Terezinha do Carmo da Silva, 75. Natural de Lajedo (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Martins Fileto, 71. Natural de Garça (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iolanda Paredes Ramos, 70. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo Andre. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Donizeti da Silva, 60. Natural de Passos (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Eudes dos Santos, 59. Natural de Barbalha (CE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério Alexandre dos Santos, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 26 de julho

Samira Salomão Secco, 78. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Hoje, dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 22 de julho

Maria Stefanin, 100. Natural de Dourados (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).

Acyr Amaral, 91. Natural de Terra Roxa (SP). Residia na Vila Franca, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Delmiro Coelho Barbosa, 86. Natural de Setubinha (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Francisco Antenor Pinheiro, 84. Natural de Solonópoles (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Manoel Pedro dos Santos, 83. Natural de Escada (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria das Mercês de Oliveira, 82. Natural de Ervália (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

José Marin Medrano, 76. Natural de Elisiário (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Aparecida Liberata de Moraes Borges, 76. Natural de Itapira (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em São Bernardo. Crematório Memorial de Santos (SP).

José Luiz Baldoino Ferreira, 69. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Janival Camelo Barbosa, 67. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Marina Benta Dias Costa, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).

Lourdes Ribeiro, 64. Natural de Ibiporã (PR). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Marcos Antonio Ribeiro, 61. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

São Bernardo, terça-feira, dia 23 de julho

Raimundo Moraes, 102. Natural de Pitangui (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Ana Branco da Silva, 101. Natural de Ilhabela (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Salvadora Egea Perez de Barcelona, 96. Natural de Cartagena, Espanha. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

João Borges dos Santos, 94. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Osvaldo Frasnelli, 90. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Rosalina Pereira Silva, 79. Natural de Medina (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério Municipal de Medina (MG).

José Saraiva do Nascimento, 72. Natural de Goianinha (RN). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

Valtudes Abade de Oliveira, 67. Natural de Planalto (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

São Bernardo, quinta-feira, dia 25 de julho

Neuraci Vieira Lima Lopes, 53. Natural de Oeiras (PI). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Jandyra Anna Piva Souza, 91. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rubens Campanhari, 79. Natural de Albertina (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 24. Cemitério em Minas Gerais.

Valmir Borges de Sales, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Audeli Teixeira Sala, 72. Natural de São Miguel dos Campos (AL). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Batista dos Santos, 93. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Mariápolis (SP).

José Pereira de Sousa, 86. Natural de Mortugaba (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Inácia dos Santos, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim dos Navegantes. Dia 25. Cemitério Municipal.

José Pergentino da Silva, 80. Natural de São José de Espinharas (PB). Residia no Jardim das Nações. Dia 25. Vale da Paz.

Aneinha Maria de Jesus, 79. Natural de Jordânia (MG). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Fátima Aparecida da Silva, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 26 de julho

Claudio das Dores Calixto, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Pedreira. Hoje, dia 26. Vale da Paz.



M A U Á

José do Amaral, 71. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIO GRANDE DA SERRA

Arzelina de Araujo Cantarino, 77. Natural de Aracitaba (MG). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 24, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Rio Grande da Serra.