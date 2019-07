Se é perigoso para a PM...

Do Diário do Grande ABC



26/07/2019



É extremamente infeliz, para não dizer absurda, a justificativa do capitão da PM Rogério Dias Bastos sobre a restrição da atuação policial no período noturno nas imediações da UFABC (Universidade Federal do ABC), em Santo André, onde a população sofre com a atuação de assaltantes. Ao dizer que a corporação deixa de fazer rondas com bicicletas após as 18h porque “se torna perigoso até para o próprio policial”, o oficial expõe a fragilidade – real ou imaginária – da corporação no enfrentamento da criminalidade.

Se a insegurança nas proximidades de uma das instituições de ensino superior mais tradicionais da região, localizada em área privilegiada de uma das mais importantes cidades do Grande ABC, intimida a própria Polícia Militar, a ponto de obrigá-la a rever procedimentos para garantir a integridade de seus soldados, o que não fará com o cidadão comum?

Faz sete anos que este Diário, diante das denúncias do aumento da violência nas vizinhanças da UFABC, especialmente nos horários de encerramento das aulas, cobra das autoridades o aumento da vigilância neste ponto da cidade. A iniciativa da PM de realizar rondas com o auxílio de bicicletas, para ampliar a área de cobertura e agilizar o atendimento ao cidadão, seria passo acertado caso não fosse restrita ao período diurno – ainda mais quando se sabe que a universidade segue funcionando quando o sol de põe.

É evidente que o policial militar precisa ter garantido o seu direito a trabalhar com segurança. O comando obriga-se, aliás, a se esforçar para reduzir os riscos da tropa. Exatamente por isso o modo de atuação tem de estar afinado ao ambiente a ser monitorado. Se a utilização da bicicleta expõe os PMs ao perigo, em ao menos um dos períodos em que a presença deles seja imprescindível, que o veículo seja descartado para aquela área. Fazer o contrário é pôr em xeque tanto a inteligência quanto a eficiência da corporação. Afinal de contas, de que adianta ampliar o número de soldados para defender a comunidade se os próprios agentes do Estado se sentem frágeis diante da bandidagem?