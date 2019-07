26/07/2019 | 12:01



A última temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix há algumas semanas, mas Millie Bobby Brown compartilhou uma cena na qual passou mal durante as gravações. Em um dos trechos, a atriz precisava atuar em um equipamento que gira em uma velocidade intensa. Ela ficou tão tonta que acabou vomitando. A revelação foi feita por Millie em um vídeo que publicou no perfil oficial dela no Instagram.

"Você me faz girar, querida, me faz girar. Vomitei depois disso", escreveu a atriz na legenda do vídeo publicado. A cena está no sexto episódio da última temporada da série, quando Eleven se conecta com Billy. Após rodar a gravação, Millie desabafou: "Ok, já deu para mim".