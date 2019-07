Fiscalização retira bombas de abastecimento de posto irregular

Do Dgabc.com.br



26/07/2019 | 10:37



Equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e Planejamento removeram, na manhã desta sexta-feira (26), bombas de abastecimento do posto Lions, na rua Vinte e Cinco de Março, 13, no Rudge Ramos, em São Bernardo. O estabelecimento não tinha permissão para comercializar combustíveis e já foi alvo de reclamação de consumidores que suspeitaram da qualidade do produto. Com apoio da Polícia Civil, por meio da Demacro (Delegacia Seccional de São Bernardo), funcionários que estavam no local foram conduzidos até a delegacia para prestar depoimento.



A DRT-12 (Delegacia Regional Tributária do Grande ABC), responsável pela fiscalização da região, tentou por meio da operação De Olho na Bomba fazer a coleta de amostras do combustível comercializado pelo posto em dezembro de 2018, mas foram impedidos de realizar o trabalho, configurando restrição à fiscalização, prevista na Portaria CAT 95/2006.



Diante da resistência de funcionários à fiscalização, foi lavrado Boletim de Ocorrência e, a partir do dia 23 de abril, foi determinada inapta a IE (Inscrição Estadual) do estabelecimento, impedindo assim que o posto emitisse notas fiscais ou comprasse combustíveis. As bombas de abastecimento foram lacradas, porém, como os sócios romperam duas vezes os lacres e voltaram a funcionar irregularmente, o Fisco adotou a medida extrema para remoção das bombas. A DRT-12 irá elaborar representação criminal a encaminhar ao Ministério Público para que o órgão tome medidas judiciais necessárias e responsabilize criminalmente os proprietários do posto.



De acordo com a Pasta, a Fazenda tem observado que a insistência no comércio ilegal de revenda de combustíveis tem sido crescente. Os funcionários do posto, ao serem abordados pela fiscalização, desligam a energia elétrica para impedir a coleta do combustível, afrontando ordem legal dada por funcionário público. A atividade, entretanto, foi retomada na sequência, voltando a operar sem legalidade. A infração é caracterizada como de natureza penal, ou seja, crime de desobediência prevista no artigo 330 do Código Penal.



Em nota, divulgou-se que "o Fisco paulista está atento a esse seguimento e promove ações mensais de fiscalização". Segundo a Pasta, de abril de 2018 a julho de 2019, mais de 50 postos de combustível foram alvos da operação Olho na Bomba pela DRT-12. Desse total, oito tiveram a IE cassada e outros dois deles tiveram as bombas de combustível removidas, uma vez que mesmo lacradas e relacradas, o posto revendedor continuou em atividade sem permissão para revender combustível. A secretaria informou ainda que outros contribuintes serão alvos de medidas de vistoria nos próximos dias.