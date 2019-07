O Rei Leão: consumo da trilha sonora aumenta no Spotify; Brasil está entre maiores ouvintes

Da Redação, com assessoria



26/07/2019 | 10:48

Um dos filmes mais esperados do ano no Brasil e no mundo, O Rei Leão estreou não só fazendo sucesso no cinema, mas também com sua trilha sonora no Spotify. O serviço de streaming observou que os ouvintes estão curtindo as memoráveis canções em inglês do filme da Disney, tanto na versão nova como na versão antiga, de 1994.

O longa estreou no dia 11 de julho em alguns países do mundo – dia 18, no Brasil – e, desde então, houve um aumento de quase 50% no consumo da trilha sonora no app. O curioso é que a faixa etária de 25 a 29 anos está ouvindo o álbum novo, enquanto a faixa etária de 18 a 24 anos prefere mais a trilha sonora antiga.

10 músicas com maior número de streams do filme O Rei Leão 2019

1. Can You Feel the Love Tonight – Beyoncé, Billy Eichner, Donald Glover e Seth Rogen

2.Circle of Life/Nants’ Ingonyama – Lebo M. e Lindiwe Mkhize

3. Hakuna Matata – Billy Eichner, Donald Glover, JD McCrary e Seth Rogen

4. I Just Can’t Wait to Be King – JD McCrary, John Oliver e Shahadi Wright Joseph

5. The Lion Sleeps Tonight – Billy Eichner e Seth Rogen

6. He Lives in You – Lebo M.

7. Be Prepared – Chiwetel Ejiofor

8. Life’s Not Fair – Hans Zimmer

9. Never Too Late – Elton John

10. Rafiki’s Fireflies – Hans Zimmer

10 músicas com maior número de streams do filme O Rei Leão 1994

1. I Just Can’t Wait to Be King – Jason Weaver, Rowan Atkinson e Laura Williams

2. Hakuna Matata – Nathan Lane, Ernie Sabella, Jason Weaver e Joseph Williams

3. Can You Feel the Love Tonight – Joseph Williams, Sally Dworsky, Nathan Lane, Ernie Sabella e Kristle Edwards

4. Circle of Life – Carmen Twillie e Lebo M.

5. Be Prepared – Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, Cheech Marin e Jim Cummings

6. Can You Feel the Love Tonight – Elton John

7. This Land – Hans Zimmer e Lebo M.

8. Under the Stars – Hans Zimmer e Lebo M.

9. Circle of Life – Elton John

10. King of Pride Rock – Hans Zimmer e Lebo M.

10 países que mais ouviram O Rei Leão 2019

1. Estados Unidos

2. Reino Unido

3. Austrália

4. Brasil

5. Holanda

6. Filipinas

7. Canadá

8. Indonésia

9. Suécia

10. México

