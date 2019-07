Venda de aço plano em junho foi de 247,5 mil t, alta de 21,9% na comparação anual

26/07/2019 | 10:36



As vendas de aço plano em junho recuaram 8% na comparação com maio, de 269,1 mil toneladas para 247,5 mil toneladas, informou nesta sexta-feira, 26, o Instituto Nacional de Distribuidores de Aço (Inda). Na comparação anual, entretanto, as vendas em junho representaram alta de 21,9%.

Enquanto isso, as compras em junho totalizaram 230,1 mil toneladas, queda de 6,5% ante maio e recuo de 15% na comparação com junho de 2018, para 270,8 mil toneladas adquiridas pelos associados da entidade.

Já os estoques em junho sofreram queda de 2,2% frente a maio. No mês, os estoques atingiram o montante de 774,2 mil toneladas. O giro fechou em 3,1 meses.

Importação

A importação de aço pelos associados do Inda recuou 48,9% em junho na comparação com maio, com volume total de 64,7 mil toneladas. No ano, a queda foi de 49,6%.

Comercialização

A compra e venda de aço dos associados do Inda deve crescer 8% em julho deste ano na comparação com junho. Em junho, a venda totalizou 247,5 mil toneladas, enquanto a compra de aço fechou com volume de 230,1 mil toneladas, conforme números da entidade.