Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank armam esquema de segurança com a polícia federal para desembarcarem em aeroporto com o filho

26/07/2019 | 09:10



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank confirmaram, através das redes sociais, que adotaram mais uma criança na África. Depois de Titi, de seis anos de idade, os atores, agora, serão papais do menino Bless, de quatro anos de idade, que também foi adotado no Malawi. O processo de adoção ocorreu em sigilo e o casal pediu privacidade neste momento importante da família até que todo o processo seja concluído e para que não ocorram intercorrências jurídicas.

E como todo cuidado é pouco, Bruno e Giovanna estariam organizando um esquema especial de segurança para a chegada de Bless no Brasil. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casal e os dois filhos, Titi e Bless, devem retornar da África no próximo fim de semana e como não querem ser fotografados com o novo integrante da família, eles estariam planejando junto com a polícia federal o desembarque no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

A jornalista afirmou que os quatro devem ser escoltados pela polícia federal pelo terminal de cargas, não passando pela multidão que deverá aguardá-los no saguão do aeroporto.