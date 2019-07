Com Vettel na ponta, Ferrari faz dobradinha no primeiro treino livre na Alemanha

26/07/2019 | 08:42



A Mercedes, escuderia da casa que comemora 125 anos, espera ter uma corrida dos sonhos no GP da Alemanha, a 11.ª etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1, neste final de semana. Mas a Ferrari tratou de mostrar logo nesta sexta-feira, no primeiro treino livre, que pode estragar os planos dos alemães. Tetracampeão mundial, Sebastian Vettel fez a festa da torcida local ao liderar uma dobradinha da equipe italiana no circuito de Hockenheim. Com 1min14s013 na melhor de suas 21 voltas, ficou na frente do monegasco Charles Leclerc, que cravou 1min14s268.

O inglês Lewis Hamilton, pentacampeão mundial e atual líder da temporada, ficou logo atrás dos dois carros da Ferrari, em terceiro, com a sua Mercedes, a pouco mais de três décimos de Vettel - obteve o tempo de 1min14s315. Holandês da Red Bull, Max Verstappen completou o treino livre em quarto, a 0s317 do líder (1min14s330).

O outro piloto da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, completou os cinco mais rápidos nesta primeira atividade de sexta-feira. Vice-líder do campeonato, cravou 1min14s660 e ficou a 0s647 de Vettel. No final do treinamento, escapou na sua última tentativa de volta rápida e quase bateu - passeou pela brita, mas conseguiu voltar para a pista.

O francês Pierre Gasly fechou a lista dos pilotos das três equipes mais rápidas e foi o sexto com sua Red Bull (1min14s813). Recolocando a McLaren no posto de "melhor do resto", o espanhol Carlos Sainz Jr. Fechou o treino livre em sétimo, à frente do também francês Romain Grosjean.

Surpresa nesta primeira atividade na Alemanha, o canadense Lance Stroll, da Racing Point, foi o nono. O australiano Daniel Ricciardo, da Renault, completou o Top 10.

O segundo treino livre começará às 10 horas (de Brasília) desta sexta-feira. No sábado, a terceira sessão será às 7 horas e o treino oficial de classificação, para definir o grid de largada, terá início às 10 horas. A corrida no domingo está marcado para 10h10.