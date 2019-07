Demissões aceleram em junho na região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/07/2019 | 07:28



As demissões com carteira assinada aceleraram no Grande ABC em junho. Foi registrado saldo (contratações menos dispensas) negativo de 950 postos de trabalho nas sete cidades. Em maio, para se ter ideia, o montante era de 62 cortes. Ou seja, o volume cresceu 15 vezes em um mês. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

Os desligamentos foram capitaneados por dois setores: indústria (-852) e serviços (-560). Um dos motivos que levou às demissões foi o fim da produção do New Fiesta, único carro confeccionado pela Ford em São Bernardo, em 13 de junho. Após o encerramento, 750 trabalhadores da linha de produção ficaram em casa por um mês, de banco de horas, e serão demitidos no dia 31.

Ou seja, o estrago deverá ser ainda maior em julho e ao longo de todo o segundo semestre, quando, inclusive, podem haver mais demissões, uma vez que a operação estará encerrada em novembro, avalia o economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a cada emprego perdido na montadora, outros quatro são eliminados na cadeia automotiva.



“Além da questão da Ford, temos ainda a dificuldade da Argentina, que reduz o volume de exportações ao país vizinho, que é o nosso principal comprador, e a própria letargia da economia brasileira, que não reage, e se crescer 1% neste ano será comemorado, uma vez que, no início do ano, a expectativa estava acima de 2%. O estrago é muito grande, tanto que as fábricas ainda operam com capacidade ociosa muito elevada. Os pátios das montadoras estão lotados, pois os carros são produzidos, mas não há mercado para eles.”

Quanto ao setor de serviços, conforme matéria publicada pelo Diário em 8 de julho, o ramo, que veio ganhando espaço no vácuo deixado pela indústria ao longo da crise desencadeada em 2014, e já corresponde pela maioria do valor agregado do PIB (Produto Interno Bruto) da região (R$ 35,3 bilhões em 2016, enquanto que a indústria representa R$ 24,8 bilhões em valores deflacionados), iria começar a demitir também se as fábricas não reagissem. Isso porque cerca de 50% desse segmento está ligado ao industrial, segundo levantamento do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano). E é exatamente por esse motivo que os cortes nessa área estão crescendo.

Balistiero destaca que existe uma ligação muito forte dos serviços com a indústria na região, tanto boa parte das operações do ramo nas sete cidades está estruturado em torno da indústria, “Este ano, para o Grande ABC, será muito difícil para o setor também, que vem

sofrendo na esteira da indústria”, sentencia.

Os únicos setores no azul em junho foram a construção civil (426), impulsionada pela retomada de obras públicas, e o comércio (74), No entanto, os salários médios pagos a esses segmentos na região, R$ 2.217,72 e R$ 2.342,67, respectivamente, são inferiores aos remunerados à indústria, R$ 4,442,62, aos serviços, R$ 2.883,25, e aos serviços industriais, R$ 4.116,81.

Mesmo quando se compara o cenário atual com o vivido há um ano, quando o saldo era negativo em 580 postos, hoje a situação é mais crítica mesmo que, na época, o emprego sofresse o baque da greve dos caminhoneiros e o efeito da Copa do Mundo. No primeiro semestre de 2018, haviam sido gerados 6.082 postos, o melhor resultado para o período desde 2013. De janeiro a junho deste ano, o saldo está positivo em 4.324 vagas, devido à onda de otimismo que dominou a economia no primeiro bimestre por causa do novo governo, e gerou contratações. O que, a partir de março, já começou a se reverter em desconfiança do consumidor, ausência de investimentos e demissões.