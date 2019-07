Ademir Medici



Começa a Semana São Caetano 2019 com uma foto que Memória publicou há 30 anos: operárias na Fábrica de Louças Adelinas, em pleno centro da cidade – a cidade que era um parque industrial.

Naquele ano de 1989, entrevistamos Jayme da Costa Patrão, artista plástico, membro do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória), um estudioso da história de São Caetano. Pacientemente, passando olhos sobre a fotografia das moças operárias, Sr. Jayme nos contou:

1 – A fábrica de louças sucedeu a Serraria Loureiro & Monteiro, mais conhecida por “A Química”.

2 – Enquanto serraria, a fábrica teve entre os clientes os construtores do Edifício Martinelli, em São Paulo – forneceu madeira para o estaqueamento da obra.

3 – O chefe da empresa era Manoel de Barros Loureiro. E sua razão social indicava: Barros Loureiro & Filhos.

Para a matéria, recorremos ao “Álbum de São Bernardo”, de João Netto Caldeira – verdadeira preciosidade. E o livro acrescentou às palavras de Jayme Patrão:

1 – A fábrica empregava 1.200 trabalhadores em 1936.

2 – Sua produção anual chegava a 18 milhões de peças, servindo ao mercado interno do País.

3 – Eram 60 representantes nas capitais e principais cidades brasileiras.



Santos do Dia

AVÓS DE CRISTO

A Igreja celebra a memória de São Joaquim e Sant''Ana, pais da Virgem Maria e avós de Jesus. Em hebraico, Ana exprime “graça” e Joaquim equivale a “Javé prepara ou fortalece”. Em razão desta data, comemora-se também o Dia dos Avós



PADROEIRA

Hoje guardam feriado em louvor a Sant''Ana as cidades paulistas de Botucatu, Itapeva, Mogi das Cruzes, Pedreira, Santana de Parnaíba, Sumaré, Vargem Grande do Sul e Vinhedo



Em 26 de julho de...

1914 – O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realiza sessão magna em comemoração ao segundo centenário de nascimento do historiador Pedro Taques de Almeida Paes Leme (São Paulo, 1714-1777). Uma placa de bronze é descerrada na sede do IHG-SP, e ali permanece.

1924 – Revolução em São Paulo. Manchete do Estadão: o Fórum criminal em chamas na Rua do Riachuelo.

- Ontem, 20º dia do movimento revolucionário, a fuzilaria prolongou-se durante todo o dia, sendo intensa à hora em que escrevemos estas notas.

- Incêndios sucedem-se de maneira assustadora. Os bairros do Brás e da Mooca, as nossas duas grandes oficinas de trabalho fabril, são diariamente teatro não só de lutas sangrentas como de desastres e prejuízos impressionantes.

1969 – Prefeito Oswaldo Massei abre o III Salão de Arte Contemporânea de São Caetano. Local: Associação dos Professores, então localizada à Rua Alegre, 497.

- Dr. Gabriel Nicolau, líder autonomista de São Bernardo, falece aos 63 anos. Era diretor do Hospital São Bernardo.

1974 – Prefeitos e autoridades médicas reúnem-se em São Caetano e tomam medidas urgentes contra a meningite.

- Rio Grande da Serra ganha a sua primeira agência bancária: Banco Mercantil de São Paulo.



News Seller há 50 anos

Domingo, 26 de julho de 1964 – ano 7, nº 324



Manchete – Grandes solenidades na inauguração do Estádio Municipal Lauro Gomes, em São Caetano.

Nota – Na verdade, era entregue, reformado, o antigo Estádio Anacleto Campanella, que voltaria a ter esse nome anos depois.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 26 de julho



- Em São Paulo, Areias e Sumaré

- Em Minas Gerais, Brasília de Minas, Guidoval, Santana de Cataguases e São Tiago

- Em Alagoas, Carneiros

- No Paraná, Cianorte

- Na Paraíba, Joca Claudino

- No Piauí, Luís Correia e Ribeiro Gonçalves

- Na Bahia, Matuípe

- No Rio Grande do Norte, Poço Branco

- Em Santa Catarina, Faxinal dos Guedes e São Lourenço do Oeste

Fonte: IBGE