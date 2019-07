Fonte da família real diz que Príncipe George é um homenzinho alegre

25/07/2019 | 19:11



Quem viu as fotos mais recentes de príncipe George, que foram divulgadas para celebrar o sexto aniversário do pequeno, já deve ter reparado que ele é um menino cheio de energia e extremamente feliz, não é mesmo? Pois uma fonte da família real informou à People detalhes sobre a personalidade do filho de Kate Middleton e príncipe William:

- Ele é um homenzinho alegre e inquisitivo.

Ele, que será rei um dia, ainda é considerado humilde e simples, e está aos poucos aprendendo sobre como é a vida na família real.

A fonte ainda usou uma expressão britânica, full of beans, que em tradução literal, significa cheio de feijões. Quando se refere a uma pessoa usando essa frase, quer dizer que ela possui, basicamente, um espírito livre.

Fofo!