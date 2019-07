Sabrina Sato fala sobre voltar a malhar após dar à luz Zoe: - Não tenho vontade nenhuma

25/07/2019 | 19:11



A musa Sabrina Sato compareceu ao lançamento de sua linha de roupa para uma marca esportiva nessa quinta-feira, dia 25, e no evento, com seu jeitinho bem espontâneo, abriu o jogo sobre como foi voltar a sua forma física após ter dado à luz Zoe, e confessou que até agora sente dificuldade para malhar:

- Até hoje para mim é um esforço enorme porque eu estou amamentando, e quando a gente amamenta o pique é muito menor, você dá a energia para sua bebê. Então acaba que a disposição é bem menor. E eu ainda não voltei a menstruar. Eu estou conhecendo essa mulher [ela mesma], então a gente tem que fazer muito mais esforço. Na verdade, quando eu vou malhar eu não tenho vontade nenhuma. E isso eu estou falando sobre a parte física.

Ícone carnavalesco, ela surpreendeu todo mundo ao aparecer com um corpo todo definido pouco tempo depois de ter parido Zoe. Sobre a preocupação com sua forma física para representar a Unidos de Vila Isabel no Carnaval 2019, ela declarou o seguinte:

- Eu voltei, eu fui obrigada a voltar um mês e meio depois porque tinha um Carnaval dali a 20 ou 30 dias depois e eu precisava pelo menos aguentar aquela avenida. E eu falei [na época] assim: Eu acho que minha [forma física] tem que ser a mais natural possível. Vai ser um desserviço para a população se eu voltar magérrima. Então eu voltei o mais natural o possível mesmo, como uma mãe que está amamentando. Não voltei com o corpo que eu tinha antes de engravidar.

A apresentadora acabou de voltar de uma viagem que fez com a família para a Espanha e quem roubou toda a atenção foi Zoe, porque além de ter sido a primeira viagem internacional que a pequena fez, nas imagens compartilhadas pelos papais ela apareceu sorrindo bastante. Sobre a experiência Sabrina se derreteu:

- Família buscapé na Europa, ela parecia pinto no lixo. Eu nunca vi ela tão feliz! Ela ficou no carrinho indo de um lado para o outro, ela ficava mostrando os dentinhos dela. Eu encontrei o [Rodrigo] Faro quando eu estava voltando da Espanha. E aí ele falou assim: Sabrina, a Zoe não para de rir um minuto, que felicidade. E eu respondi: Ela está amando a viagem, se divertindo muito. Todo mundo fala para mim que ela é muito risonha e eu acho que é porque ela já está em uma rotina, me acompanhando bastante.

Desde que se tornou mãe, Sabrina constantemente compartilha o quanto conciliar maternidade com sua agenda profissional é difícil e sempre demonstra gratidão pelas pessoas que a ajudam a cuidar de Zoe. E no bate-papo não foi diferente:

- Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto porque toda mãe precisa de ajuda. Ajuda da família, ajuda das amigas, ajuda dos parentes. Se ela puder ter uma babá. Ajuda de quem puder. A nossa rede de apoio é muito importante. A mãe não tem que ter vergonha de pedir ajuda. E eu peço ajuda o tempo inteiro porque é impossível você criar um filho sozinho. Você precisa tomar banho, você precisa sair para trabalhar e o pai tem responsabilidade também. Tem que ser tudo direitinho. Os avós são fundamentais no trabalho deles. E é graças a essa rede de apoio que eu tenho que eu consigo trabalhar. Mas não vou falar que não aperta o coração quando eu tenho que deixar minha filha porque nossa... Meu coração fica apertado.