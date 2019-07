Thais Fersoza e Michel Teló homenageiam Teodoro, que faz dois anos de idade: Melhor parte da minha vida

25/07/2019 | 18:10



Nessa quinta-feira, dia 25, Teodoro, filho de Michel Teló e Thais Fersoza completa dois aninhos de idade! O pequeno, que é o caçulinha da família, ganhou homenagem dos dois papais nas redes sociais. A youtuber, por exemplo, publicou uma foto agarradinha com o filho e escreveu o seguinte texto:

O que dizer de você, meu amorzinho... que chegou nos arrebatando de amor e aprendizado! Nosso presente de Deus! Tão generoso e intenso desde antes de ser... AMO seu sorriso, seu jeitinho único de falar e se expressar... seu olhinho que brilha e sua boca gigante que tenho vontade de encher de beijinhos a cada segundo... meu caçulinha... meu correria (risos), meu menino grande, como você é especial! Obrigada por me ensinar tanto! Obrigada por ter nos escolhido... você é amor puro! Nada disso faria sentido sem você... como você fala: essa é a nossa família! Te amo mais que tudo nessa vida! Você é a melhor coisa do mundo!!!

Já Teló publicou duas fotos extremamente fofas no Instagram e disse:

Eu amo ser seu herói. Amo seu sorriso quando chego em casa. Amo o quanto você é apaixonado por mim. E aproveito cada segundo. Ter seu amor... o que poderia ser melhor na vida? Obrigado por ser a melhor parte da minha vida, meu gurizinho... Te amo, tipo infinito!!! Rezo e rezarei todos os dias da minha vida, por você! Com o melhor da minha alma, do meu ser! Tenho certeza que Deus me ouve.

Muito amor, né?