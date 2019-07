Do Dgabc.com.br



25/07/2019 | 17:40



A combinação de ventos em altos níveis da atmosfera favorecerá o aumento da nebulosidade nessa sexta-feira (26) em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu parcialmente nublado e não há previsão de chuva.

As temperaturas permanecerão estáveis em comparação com a quinta-feira (25), com mínima prevista de 12°C e máxima de 26°C.

O sábado deverá ter um pouco mais de nebulosidade e são pequenas as chances de chuva fraca isolada no fim do dia. A partir de domingo a tendência já é de redução de nebulosidade e não há mais previsão de chuva.