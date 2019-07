Estreias da semana nos cinemas

25/07/2019 | 17:28



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Bloqueio (Brasil/2019, 75 min.) - Documentário. Dir. Victória Álvares, Quentin Delaroche. Com Marcos da Silva dos Santos, Benedito Amauro. Brasil, maio de 2018. As eleições presidenciais se aproximam enquanto a crise econômica e política se intensifica. Em meio ao caos, a classe dos caminhoneiros, responsável pelo abastecimento das grandes cidades, inicia um bloqueio nas estradas, agravando as tensões. Diante das reivindicações por melhores condições de trabalho, surge também um discurso a favor da intervenção militar. 12 anos.

Os Dois Filhos de Joseph (Deux Fils, França/2019, 90 min.) - Drama. Dir. Félix Moati. Com Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella. Para Ivan, um menino de 13 anos, seu pai Joseph e seu irmão mais velho Joachim são os seus principais modelos de vida. Porém, em determinado momento, os dois falham e o jovem percebe como pode ser ruim conhecê-los. 12 anos.

A Última Loucura de Claire Darling (La Dernière Folie de Claire Darling, França-Bélgica/2018, 94 min.) - Drama. Dir. Julie Bertuccelli. Com Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi. Em Verderonne, numa pequena aldeia na região do Rio Oise, é o primeiro dia de verão e Claire Darling acorda convencida de que está vivendo seu último dia. Ela decide esvaziar sua casa, incluindo itens de grife e sua coleção de relógios. Sua última loucura traz de volta Mary, sua filha, que ela não via há 20 anos. 12 anos.

ESTREIAS

O Mistério de Henri Pick (Le Mystére Henri Pick, França-Bélgica/2019, 100 min.) - Comédia. Dir. Remi Bezançon. Com Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz. Em uma biblioteca bretã, que guarda manuscritos nunca publicados, uma jovem editora

descobre um romance considerado uma obra-prima. O texto foi escrito por Henri Pick, cozinheiro que morreu há dois anos e que, de acordo com sua viúva, nunca havia lido um livro em sua vida (nem escrito nada além de uma lista de compras). Quando o livro se torna um grande best-seller, Jean-Michel Rouche, um crítico literário cético e teimoso, junta-se à filha de Pick para desvendar esse mistério. 14 anos.

O Mistério do Gato Chinês (Kûkai, China-Japão/2017, 129 min.) - Drama. Dir. Chen Kaige. Com Huang Xuan, Shôta Sometani, Kitty Zhang Yuqi. Há mais de mil anos, durante a Dinastia Tang, uma série de crimes misteriosos abala a alta corte e a situação chega ao limite quando a mulher de um general é possuída pelo suposto responsável pelos crimes: um gato demoníaco. Um monge e um poeta, unidos na busca por pistas, encontram um mistério ainda maior, envolvendo uma morte. 14 anos.

O Professor Substituto (Lheure de la Sortie, França/2018, 104 min.) - Suspense. Dir. Sébastien Marnier. Com Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory. Um professor de colégio se joga da janela sob os olhares assustados de seus alunos. Seis deles não demonstram sentimento algum. Pierre, o professor substituto de francês, rapidamente nota o comportamento estranho deste grupo e decide descobrir o que há de errado. 16 anos.

As Rainhas da Torcida (Poms, Estados Unidos-Reino Unido/2019, 91 min.) - Comédia. Dir. Zara Hayes. Com Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier. Há menos de uma hora de Phoenix está localizada uma comunidade de aposentados, local onde palmeiras cercam as ruas, o céu está sempre limpo e o táxi, na verdade uma ambulância, passa duas ou três vezes por dia para levar algum idoso embora para sempre. É lá que surge a primeira equipe de líderes de torcida composta por mulheres com mais de 60 anos. 12 anos.

As Trapaceiras (The Hustle, Estados Unidos/2019, 94 min.) - Comédia. Dir. Chris Addison. Com Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp. Duas vigaristas competem para conseguir extorquir a fortuna de um ingênuo prodígio da tecnologia. 12 anos.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Estados Unidos/2019, 110 min.) - Drama. Dir. Joe Berlinger. Com Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario. A partir do ponto de vista de Elizabeth, a cinebiografia retrata os crimes de Ted Bundy, assassino em série que matou pelo menos 30 mulheres em sete Estados norte-americanos durante a década de 1970. 16 anos.