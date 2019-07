Da Redação, com assessoria



30/07/2019 | 09:18

Recentemente, a Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em agosto de 2019. Entre os destaques dos filmes estão “Pulp Fiction” e “EuroTrip”. Em relação às séries, novas temporadas de “GLOW”, “Mindhunter” e “Cara Gente Branca” serão adicionadas. Sem contar os especiais animados de “Invasor Zim” e “A Vida Moderna de Rocko”. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar em breve no serviço de streaming.































































































































< >