Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso teriam adotado um menino no Malawi

25/07/2019 | 17:11



Todo mundo ficou de queixo caído e morrendo de amor quando Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank revelaram que haviam adotado Chiossomo, a fofíssima Titi. Pois agora, segundo Leo Dias, três anos após terem trazido a pequena para a vida do casal, eles teriam adotaram um novo filho no Malawi, no sul da África. Pois é! Os atores agora são pais de Bless Ewbank Gagliasso, um menino de quatro anos de idade.

Ainda segundo o colunista, a audiência de adoção aconteceu após processo sigiloso de quase dois anos. Em viagem com a pequena Titi pela África, ao que tudo indica a família deve chegar ao Brasil com o novo filho na próxima semana.

Procurada, a assessoria de imprensa do casal não confirmou a informação. Mas é preciso lembrar que recentemente os dois já tinham falado sobre a ideia de aumentar a família em breve. Inclusive, a notícia só pode ser dada agora porque, seguindo as leis das autoridades africanas, não é permitido dar detalhes de adoções antes do processo estar finalizado.

Bruno e Giovanna são casados desde 2010 e adotaram Títi em maio de 2016.