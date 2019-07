No divórcio, Débora Nascimento e José Loreto devem dividir a guarda da filha

25/07/2019 | 17:11



A separação de José Loreto e Débora Nascimento aconteceu em fevereiro de 2019 e, desde então, a história de traição veio à tona. Mesmo assim especulava-se que o casal iria se acertar e eventualmente voltar com o relacionamento. Mas parece que tudo realmente chegou ao fim, pois segundo informações do colunista Leo Dias, ambos ainda não assinaram os papeis do divórcio, mas estão decidindo algumas questões.

De acordo com o jornalista, há, por exemplo, a partilha de bens que precisa ser resolvida, como a mansão localizada em um condomínio de luxo no Itanhangá, perto da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ambos estão em dúvida sobre o que fazer com a propriedade.

Outra questão importante a ser esclarecida é a guarda da filha deles, Bella, de um ano e três meses de idade. Há a possibilidade, porém, de uma alternativa mais fácil: a guarda compartilhada, ou seja, ambos vão dividir, igualmente, o tempo com a filha.

Apesar do fim conturbado, o ex-casal mantém um bom relacionamento e, por isso, as pendências devem ser resolvidas de forma tranquila.

Desde então, Loreto pode ter seguido em frente, enquanto Débora teve um suposto affair com João Vicente de Castro.