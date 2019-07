Verão na França: hotel oferece experiência sazonal

Beatriz Ceschim



25/07/2019 | 16:18

O Château de Fonscolombe, na Provence, preparou uma experiência única para os hóspedes aproveitarem o verão na França. Além de reunir menus especiais para a estação, o hotel preparou roteiros ideais para quem quer desfrutar das paisagens locais por meio de caminhadas, piqueniques e passeios de bicicleta.

O cardápio do Restaurante L’Orangerie foi renovado para essa época e pode ser degustado na parte externa do castelo. A propriedade fica no belo vilarejo de Le Puy-Sainte-Réparade, somente a 20 minutos da cidade de Aix-en-Provence.

Diversas fontes e estátuas complementam a paisagem do hotel, com mais de 180 espécies de plantas em seu campo. Para relaxar, os visitantes podem aproveitar a piscina aquecida. Já no bar da Pool House, é possível experimentar drinques, acompanhados de um cardápio especial com opções leves e deliciosos sanduíches.

Além disso, no Lounge Bar e Adega, os viajantes podem degustar deliciosos Chardonnay, Merlot e Cabernet Sauvignon, produzidos no próprio Château. A visita aos vinhedos do hotel também é uma opção bacana para quem gosta de vinhos.

Nos dias quentes de verão na França, os passeios em campos de lavanda são uma ótima opção. A uma hora de carro do Château, fica uma das plantações mais famosas da região sul da França. Ela está localizada diante da Abadia de Senanque, perto de Gordes.

